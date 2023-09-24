Магжан Шамшадин о бронзе на Азиатских играх: «Благодарю всех казахстанцев»

Казахстанский дзюдоист Магжан Шамшаддин прокомментировал завоеванную бронзу на Азиатских играх в Китае.

«Слава Богу удалось завоевать эту медаль. Спасибо друзьям, родным, тренеру, которые поддерживали меня на протяжении этого пути. Надеюсь, смогу в скором времени завоевать и золото. Но нужно упорно тренироваться и идти к своей цели. Отдельная благодарность казахстанцам, которые поддерживали и болели за меня», – сказал Шамшадин.

В бою за третье место в весе до 60 кг Шамшадин оказался сильнее представителя Таджикистана Мерзода Суфиева.

«Бой мечты с Шоном О’Мелли». Дастан Амангельды о реванше с Жолдашбеком, пяти миллионах и завершении карьеры Морозова

«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA

Шавкат Рахмонов узнал дату и соперника по следующему бою