Магжан Шамшадин о бронзе на Азиатских играх: «Благодарю всех казахстанцев»

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Казахстанский дзюдоист Магжан Шамшаддин прокомментировал завоеванную бронзу на Азиатских играх в Китае.

«Слава Богу удалось завоевать эту медаль. Спасибо друзьям, родным, тренеру, которые поддерживали меня на протяжении этого пути. Надеюсь, смогу в скором времени завоевать и золото. Но нужно упорно тренироваться и идти к своей цели. Отдельная благодарность казахстанцам, которые поддерживали и болели за меня», – сказал Шамшадин.

В бою за третье место в весе до 60 кг Шамшадин оказался сильнее представителя Таджикистана Мерзода Суфиева.

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