Казахстан завоевал первую медаль на Азиаде

Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова завоевала серебряную медаль на Азиаде в Китае.

В финале спортсменка потерпела поражение иппоном от действующей чемпионке мира из Японии Нацуми Цуноде.

Эта медаль стала первой для Казахстана на текущих Азиатских играх.

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