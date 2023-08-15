Эдуард Базров назвал топ-5 бойцов из Казахстана

Теги MMA Эдуард Базров Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Асу Алмабаев Артем Резников Азат Максум Спорт Казахстана

Тренер команды Dar Team Эдуард Базров назвал самых сильных бойцов MMA из Казахстана.

— На первое место я поставил бы Шавката Рахмонова. На второе Асу Алмабаева и на третье, скорее всего, Артема Резникова.

Дальше все бойцы примерно одинакового уровня, но назову Азата Максума и Магомеда Кабардиева. Надеюсь, никого не обидел, – сказал Базров.

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