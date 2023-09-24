Георгий Кичигин может быть подписан в PFL

Казахстанский боец Георгий Кичигин может быть подписан в американскую лигу PFL.

Об этом Кичигин заявил после завоевания титула чемпиона лиги OCTAGON.

Ранее в PFL выступали уже два казахстанца – Арман Оспанов и Замзагуль Файзолланова.

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