Арман Оспанов о бое Резников – Вартанян: «Артему нельзя включать заднюю, надо выдержать темп»

Экс-боец АСА, Alash Pride, PFL Арман Оспанов поделился мнением о бое Артема Резникова и Эдуарда Вартаняна:

«Шанс есть в любом случае. Тот старый волк, он бьющий, но заднюю нельзя включать Артему, надо выдержать темп. Артему нужно выдержать его темп и постараться сделать свою коронку «Север-Юг»

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