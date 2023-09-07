Георгий Кичигин подерется за титул лиги OCTAGON

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Георгий Кичигин OCTAGON Спорт Казахстана

Турнир OCTAGON 50 пройдет 23 сентября в Алматы, в рамках ивента состоится бой за вакантный титул в полусреднем весе между казахстанцем Георгием Кичигиным (28-10) и россиянином Ричардом Тотровым (12-6) 

Также на турнире выступят: Еркебулан Токтар, Дамир Толенов, Теймур Жапаров, Олжас Ескараев, Айдын Кодеков и многие другие!

Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в сентябре-2023: Бои с экс-чемпионами UFC и Bellator, поединок сестренки Рахмонова за контракт с UFC

Легенда UFC отказался от боя с Рахмоновым

«Мог сняться с последнего боя, но мужской характер не позволил сделать это». «Свободный воин» Рустем Кудайбергенов о бое за титул Alash Pride, поражении в UAE Warriors и желании попробовать себя в АСА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий