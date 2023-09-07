Георгий Кичигин подерется за титул лиги OCTAGON

Турнир OCTAGON 50 пройдет 23 сентября в Алматы, в рамках ивента состоится бой за вакантный титул в полусреднем весе между казахстанцем Георгием Кичигиным (28-10) и россиянином Ричардом Тотровым (12-6)

Также на турнире выступят: Еркебулан Токтар, Дамир Толенов, Теймур Жапаров, Олжас Ескараев, Айдын Кодеков и многие другие!

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