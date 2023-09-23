Нурбек Карабала о запрете трансляций MMA в Казахстане: «Министр хайпанул в свое время, сейчас Нуртас Адамбай хайпанет»

Президент Лиги Naiza Нурбек Карабала прокомментировал высказывания известного режиссера и актера Нуртаса Адамбая, который призывал запретить в стране MMA и бокс.

— Это его мнение. «Эти виды спорта развращают детей»? Помнишь, как с министром было? Он не понимал, о чем говорит. Для него ММА, «кулачка» и поп-ММА — это одно и то же. Так же и для Нуртаса. Он не разделяет, что такое поп-ММА, а что такое профессиональное ММА. Где-то их понять можно, но людям с такой медийностью нужно быть ответственными за свои слова и понимать, о чем ты говоришь.

Я больше чем уверен, что он смотрел когда-то UFC. Также это может исходить из определенных религиозных убеждений. Я в последнее время наблюдал, были моменты, когда он что-то религиозное высказывал.

В каждом спорте есть какая-то определенная история. За ней стоят по всему миру миллионы людей, которые по нему фанатеют, возможно, работают в этой индустрии, и для них это смысл жизни. Это же не что-то, связанное с торговлей запрещенными препаратами, алкогольными напитками. Если он в корень зрит, то есть ряд моментов, когда реально нужно говорить. А хайпануть на теме, конечно, можно. Министр хайпанул в свое время, сейчас Нуртас Адамбай хайпанет, — сказал Карабала в интервью Naiza TV.

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