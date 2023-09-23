Президент Naiza: «Сору Рахмонову подпишут в UFC к концу года»

Президент лиги Naiza Нурбек Карабала, рассказал, что сестра Шавката Рахмонова Сора может попасть в UFC уже в ближайшее время.

– Все, что не делается, все к лучшему. Когда она пришла на переговоры, ей заинтересовались представители UFC, потому что увидели схожесть с Шавкатом — фамилия такая же, тот же темперамент, напор. Технически такие же навыки, стойка, арсенал. И это понравилось матчмейкерам и менеджерам UFC. Я думаю, скорее всего, без Dana White’s Contender Series она попадет в UFC. К концу года ее возможно, подпишут в UFC, – сказал Карабала.

Отметим, что Сора Рахмонова должна была встретиться с представительницей Литвы Эрнестой Карикайте на Dana White’s Contender Series-2023 за контракт с UFC, но казахстанка получила травму.

«Бой мечты с Шоном О’Мелли». Дастан Амангельды о реванше с Жолдашбеком, пяти миллионах и завершении карьеры Морозова

«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA

Шавкат Рахмонов узнал дату и соперника по следующему бою