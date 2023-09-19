Нурбек Карабала о бое Соры Рахмоновой в DWCS: «Она покажет красивый бой»

Теги Дана Уайт Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Сора Рахмонова Спорт Казахстана

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала поделился мыслями о бое сестры Шавката Рахмонова в Шоу претендентов Даны Уайта:

«Сора прошла хорошую подготовку и показала мощные бои в нашей лиге. Я думаю, что она покажет красивый бой, проявит все свои сильные стороны в Dana White’s Contender Series и по воле Всевышнего одержит победу!»

Сора свой бой проведет 27 сентября против представительницы Литвы Эрнесты Карецкайте.

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