Рахмонов о бое с Фергюсоном: «Нет желания выходить с шалом»

Теги UFC MMA Тони Фергюсон Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Шавкат Рахмонов в прямом эфире в инстаграм ответил болельщикам на фейковую новость про бой с Тони Фергюсоном:

«Нет такого желания выходить с таким шалом. Наоборот – я хочу выходить с молодыми, сильными. Насчет подготовки – сложно готовиться, не зная, кто твой следующий соперник»

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Шавкату Рахмонову нашли идеального соперника

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