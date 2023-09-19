Джек Маддалена приблизился к Рахмонову в рейтинге полусредневесов UFC

UFC по итогам последнего ивента обновили рейтинги.

Полусредневес австралиец Джек Маддалена, выигравший раздельным решением судей у Холланда, поднялся на 2 строчки с 14 на 12 место.

В обратном направлении последовал Нил Мэгни.

Казахстанец Шавкат Рахмонов занимает 6 место в списке лучших полусредневесов лиги.

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