Джек Маддалена обошел Рахмонова в рейтинге полусредневесов

Австралиец Джек Делла Маддалена победил Кевина Холланда раздельным решением, одержав 6 победу подряд в UFC, таким образом он сумел обойти по этому показателю казахстанца Шавката Рахмонова в списке полусреднего веса.

Текущие самые длинные победные серии в полусреднем весе UFC:

Леон Эдвардс / 11

Белял Мухаммад / 9

Джек Делла Маддалена / 6

Иэн Гарри / 6

Шавкат Рахмонов / 5

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