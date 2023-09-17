Джек Маддалена обошел Рахмонова в рейтинге полусредневесов

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Австралиец Джек Делла Маддалена победил Кевина Холланда раздельным решением, одержав 6 победу подряд в UFC, таким образом он сумел обойти по этому показателю казахстанца Шавката Рахмонова в списке полусреднего веса.

Текущие самые длинные победные серии в полусреднем весе UFC:

Леон Эдвардс / 11
Белял Мухаммад / 9
Джек Делла Маддалена / 6
Иэн Гарри / 6
Шавкат Рахмонов / 5

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