Alash Pride назвали двух кандидатов на звание «боец года»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Alash Pride Спорт Казахстана

Казахстанская лига Alash Pride опубликовала двух претендентов на звание боец года.

Ими стали Рустем Кудайбергенов, в начале сентября выигравший пояс лиги в лёгком весе, а также непобеждённый Ансар Касымжанов, ворвавшийся в лигу и став одним из претендентов на пояс.

В прошлом году звание «бойца года» в лиге выиграл Кудайбергенов.

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