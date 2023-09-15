Джек Маддалена бросил вызов Рахмонову: «Побью его»

Австралийский боец полусреднего веса UFC Джек Делла Маддалена (15-2) в интервью выразил уверенность в способности победить таких файтеров, как представитель Казахстана Шавкат Рахмонов (17-0) и ирландец Иэн Гэрри (13-0):

«Честно говоря, я думаю, что побью их обоих. Я готов с ними сразиться. В будущем мы определенно подеремся, это практически неизбежно. Я с нетерпением этого жду. Думаю, это будут отличные поединки, и я одержу победы над ними обоими»

В настоящее время Джек Делла Маддалена занимает 14-е место в рейтинге своего дивизиона UFC, Шавкат Рахмонов располагается на шестой строчке, а Иэн Гэрри — 11-й.

Казахстан творит историю: одержали четвертую победу в отборе на Евро и имеют все шансы на выход из группы

Наталья Богданова. Красотка-боксерша из Петропавловска. Росла без мамы, а сейчас готова удивлять на Азиаде

Головкин обратился к Рахмонову: «Болеем за тебя»