Копылов приблизился к Рахмонову в рейтинге UFC

Россиянин Роман Копылов одержал четвертую досрочную победу в UFC, нокаутировав американца Джоша Фремда.

Таким образом, Роман ворвался в рейтинг UFC по количеству продолжительности серии досрочных побед. Больше, чем у Копылова только у Сергея Павловича (6), Жаилтона Альмейды (5) и казахстанца Шавката Рахмонова (5).

Шавкат должен был тоже провести бой на том же турнире, что и Гастелум, но Келвин снялся с боя из-за травмы.

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