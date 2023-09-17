Нурбек Кабдрахманов о предложениях из Америки: «Было, соперник согласился, но в последний момент отказался»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Нурбек Кабдрахманов Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Нурбек Кабдрахманов рассказал о предложениях американских промоушнов:

«Как Вам сказать? Когда я находился в Америке, были предложения со стороны менеджеров, но, всё-таки, каких-то продвижений не было. Там соперник согласился — и в последний момент отказался».

Ранее одноклубник Кабдрахманова Жалгас Жумагулов рассказал СМИ, что Нурбек планирует выиграть пояс Naiza FC и уехать в США, где им интересуются менеджеры.

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