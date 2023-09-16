Казахстанец Найманбаев подписал контракт с UFC

Теги UFC Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанский спортсмен Закир Найманбаев объявил о заключении соглашения с организацией UFC:

«Ассаламу аллейкум, казахстанцы! Хотел поделиться хорошей новостью: я первый казахстанец, кто подписал контракт с организацией UFC. А именно Power Slap, буду раздавать шапалаки. Как вы знаете, сам президент федерации UFC Дана Уайт подписался на мой инстаграм. Алга, Казахстан»,

Power Slap— американский промоушн, принадлежащий президенту UFC Дане Уайту. Эта организация по боях на пощечинах лицензирована и санкционирована Атлетической комиссией штата Невада. 

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