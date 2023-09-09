Эксперт о бое Хамитов – Шлеменко: «Куат может победить»
Известный в мире ММА инсайдер Марсель Дорфф рассказал, что думает о претензиях казахстанских бойцов на поединок с бывшим чемпионом Bellator россиянином Александром Шлеменко.
«С кем Шлеменко может подраться? Хамитов, Ермеков, Резников? О да, знаю их всех. Я бы хотел это увидеть. Резников победил Юсуфа Раисова. Раисов — один из любимых моих бойцов. Так что меня это очень впечатлило.
Первый в очереди Хамитов? В 84 кг? Суперблизкий бой. Думаю, предугадывать его исход — как подбрасывать монету. Слегка склоняюсь в пользу Шлеменко, но Куат, однозначно, может победить», — заявил Дорфф.
Поединок Шлеменко — Хамитов запланирован на 29 сентября.
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