Жалгас Жумагулов о следующем казахстанце в UFC: «Алиби Идрис – пахарь»

Экс-боец UFC Жалгас Жумагулов отметил, кто из бойцов из команды «Еркин Куш» кто мог бы продолжить карьеру в UFC.

«Конечно, Алиби Идрис пахарь. Но мой совет ему: не спешить туда. Он визу получил, поехал бы в США, побыл там, почувствовал энергетику, опыта набрался. Там много спарринг-партнеров и очень хорошие тренера. И выступить там где-нибудь, а потом уже идти в UFC. Молодой он, ему всего 29 лет», – отметил Жумагулов.

Двадцативосьмилетний Идрис провел восемь боев в казахстанской лиге NAIZA, одержав победу во всех поединках.

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