Экс-чемпион АСА Абдулаев бросил вызов Резникову: «Я на спаде, так что не бойся принять бой»

Эск-чемпион М-1, АСА в среднем весе Мурад Абдулаев бросил вызов казахстанскому бойцу легкой категории Артему Резникову:

«После годового простоя я вернулся в октагон и победил! Но сейчас не об этом. В сети много натыкаюсь на высказывания некоторых парней в адрес друг друга! И также вижу вызовы на бой с формулировкой что один на спаде и поэтому я хочу с ним драться.

Так вот я отлично знаю Шлеменко, и уважаю его спортивные заслуги и также многие его жизненые взгляды, но не все. Я как никто другой много бился с его учениками, были и победы, и поражения, но всегда с пацанами из Сибири мы были в отличных отношениях!

Так вот, хочу я вызвать теперь Артема Резникова на бой, раз он хотел подняться в средний вес. Я даже пойду ему на встречу и сгоню на 80 кг. Кстати Артем, я тоже на спаде, как считают многие «специалисты», так что не бойся принять бой со мной)) Я и бороться то особо не умею.»

Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в сентябре-2023: Бои с экс-чемпионами UFC и Bellator, поединок сестренки Рахмонова за контракт с UFC

Легенда UFC отказался от боя с Рахмоновым

Шара Буллет о бое Рахмонов – Чимаев: «Я не смотрел бои Шавката, не могу оценить его борьбу»