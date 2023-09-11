Канчельскис о шансах сборной Казахстана на Евро: «Все будет зависеть от того, как сыграют соперники по группе»

Теги сборная Казахстана по футболу сборная Северной Ирландии по футболу Андрей Канчельскис квалификация Евро-2024 Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис прокомментировал победу сборной Казахстана над Северной Ирландией (1:0) в матче квалификации Евро-2024.

«Пока все еще есть интрига: впереди игры на выезде с датчанами и с Ирландией. Если выйдут на Европу, это уже будет предел всего. А так, в свое время Латвия вышла на Евро и наделала шуму. Неплохо было бы видеть сборную Казахстана на чемпионате Европы. Это было бы большим шагом для казахского футбола.

Тут еще все будет зависеть от того, как сыграют соперники по группе. После матча Финляндии с Данией ситуация чуть прояснится, и уже можно будет предварительно что-то сказать. Но говорить можно что угодно: англичане считают, что они на бумаге на каждом чемпионате мира и Европы должны быть в тройке, а по итогу... В футбол на бумаге не играют. Все может быть, будем верить в Казахстан», — сказал Канчельскис.

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