Президент Казахстана назвал двух лучших игроков сборной в матче против Северной Ирландии

Теги сборная Казахстана по футболу сборная Северной Ирландии по футболу Игорь Шацкий Максим Самородов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после победы национальной команды в матче квалификации Евро против Северной Ирландии (1:0) отметил игру вратаря сборной Казахстана Игоря Шацкого и гол форварда Максима Самородова.

«Пару моментов он вытащил», — сказал Токаев о Шацком.

«Хороший гол забил, понравилось мне», — сказал президент Самородову.

Напомним, Токаев вместе с Головкиным смотрел за матчем из VIP-ложи стадиона «Астана Арена».

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