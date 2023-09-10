Президент Казахстана назвал двух лучших игроков сборной в матче против Северной Ирландии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после победы национальной команды в матче квалификации Евро против Северной Ирландии (1:0) отметил игру вратаря сборной Казахстана Игоря Шацкого и гол форварда Максима Самородова.

«Пару моментов он вытащил», — сказал Токаев о Шацком.

«Хороший гол забил, понравилось мне», — сказал президент Самородову.

Напомним, Токаев вместе с Головкиным смотрел за матчем из VIP-ложи стадиона «Астана Арена».