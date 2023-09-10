Зайнутдинов – болельщикам сборной Казахстана: «Просто поддерживайте нас и в горе, и в радости»

Теги сборная Казахстана по футболу сборная Северной Ирландии по футболу квалификация Евро-2024 Бахтиер Зайнутдинов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

После победы над Северной Ирландией (1:0) в квалификации Евро полузащитник сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов обратился к болельщикам.

— Можно пару слов скажу и пойду? Просто поддерживайте нас, пожалуйста, и в горе, и в радости. После прошлого матча очень много хейта было, мы одно дело делаем, поэтому давайте будем вместе, одним целым. Спасибо за поддержку, мы ради вас играем, — сказал Зайнутдинов.

— Как физические кондиции после травмы?

— Много не играл, потихоньку буду набирать. 

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