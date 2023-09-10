Максим Самородов – о голе в ворота Северной Ирландии: «Очень рад, что подарил три очка своей команде»

Теги сборная Казахстана по футболу сборная Северной Ирландии по футболу квалификация Евро-2024 Максим Самородов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов прокомментировал победу над Северной Ирландией (1:0) в матче квалификации Евро-2024.

— Максим, с победой! Какие эмоции после финального свистка?

— Поздравляю всех болельщиков с победой! Что сказать, какие эмоции... Единственный гол забил! Очень рад, что подарил три очка своей команде.

— Показалось, что вы получили повреждение, когда поле покидали...

— Голова кружилась из-за стыка с соперником. Но, я думаю, ничего серьезного. Будем продолжать готовиться, так что всё нормально.

— Думаю, вас будут приветствовать не только как героя, который забил гол, но и то, как вы спасли ворота.

— Ну да, не знаю. Всегда стараюсь изо всех сил. Так получилось — оказался в нужной точке. Как и забить, так и спасти ворота.

— Как атмосфера на стадионе?

— Атмосфера, как всегда, великолепная! Спасибо всем, кто пришел поддержать нас. Алга, Казахстан! – отметил Самородов.

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