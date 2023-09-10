Магомед Адиев – о победе над Северной Ирландией: «Пускай что хотят говорят! Все на табло»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал победу над Северной Ирландией (1:0) в квалификации Евро-2024.

— Я считаю, в принципе, в нашем исполнении неплохой первый тайм был, эпизодами выглядели. Во втором тоже довольно-таки нормально. Но надо отдать должное сопернику: все-таки концовку они нас дожали, несколько неплохих моментов имели. Хорошо, что справились, не пропустили гол. Но, понятно, что нам запаса прочности еще не хватает — надо в этом плане добавлять.

— Входила ли в ваши планы столь ранняя замена Самородова?

— Нет. Мы планировали, что Макс продолжит играть, но у него травма была — сотрясение, скорее всего. Поэтому он не смог продолжить матч. Мы в перерыве это обговаривали и понимали, что он в любой момент может замену попросить.

— Ну и выход вместо него Исламбека Куата.

— Понятно, что туда напрашивалась замена Аймбетова. Мы и планировали, что он свои тридцать минут сыграет. Но мы выигрывали. Плюс все равно хотелось мне добавить плотности в середине поля. Мы Бахе еще больше развязали руки — он из глубины атаковал, выше поднялся. Куат добавил надежности в центре.

— Ну вы знаете, что будут говорить, что команда начала с этих минут на удержание счета играть...

— Пускай что хотят говорят! Все на табло! – отметил российский специалист.