Казахстанец Балоев выиграл титул WBO Global

Казахстанский профессиональный боксер Али Балоев (12-1-1, 8 КО) выступил на вечере бокса в китайском Ухане.

В главном событии шоу Балоев провел поединок с 43-летним французом Сирилом Макиади (15-3-2, 6 КО). На кону боя стоял вакантный пояс WBO Global в тяжёлом весе (до 90,7 кг).

Противостояние продлилось все десять раундов и закончилось победой Балоева единогласным решением судей — 99:91, 100:90, 100:90.

Таким образом, 30-летний Али Балоев одержал 13-ю победу в профессиональной карьере и завоевал титул WBO Global в тяжёлом дивизионе. Сирил Макиади потерпел четвертое поражение.

«Впервые на арене будет мой отец». Каршыга Даутбек о самом громком бою года в казахстанском ММА, травме и уходе из АСА

Легенда UFC отказался от боя с Рахмоновым

«Мог сняться с последнего боя, но мужской характер не позволил». Рустем Кудайбергенов о титуле Alash Pride, поражении в UAE Warriors и амбициях в АСА

