Бой Хамитова и Пираева может пройти в финале шоу Hype Reality 2 в Казахстане

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов заявил, что его поединок против Марифа Пираева может пройти в Алматы в финале шоу Hype Reality 2.

«Все спрашивают у меня, когда бой с Пираевым. Но был такой момент: в Таиланде мы все сели за стол и поговорили про этот поединок. Я предложил провести пятираундовый бой, потому что это главный бой вечера и три раунда будет мало. Вроде бы, идея была хорошая и всем понравилась, даже хотели провести финал Hype Reality в Алматы. Я думаю, это хорошая идея: главный бой вечера, где дерутся капитаны команд, а финал – второй главный бой», – сказал Хамитов в интервью «Вестнику MMA».

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