Шавката Рахмонова включили в топ-7 перспективных бойцов UFC

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов включен в топ-7 перспективных бойцов полусреднего веса UFC.

Телеграм-канал «Ударные новости» опубликовал свой рейтинг, в который вошли также Джек Делла Маддалена (15-2, 5-0 в UFC), Иэн Гэрри (13-0, 6-0 в UFC), Ринат Фахретдинов (21-1, 3-0 в UFC), Майкл Моралес (15-0, 3-0 в UFC), Майк Мэллот (10-1, 3-0 в UFC), Габриэль Бонфим (15-0, 2-0 в UFC).

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1 комментарий

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Mr Heisenberg
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