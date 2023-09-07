Шавката Рахмонова включили в топ-7 перспективных бойцов UFC

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов включен в топ-7 перспективных бойцов полусреднего веса UFC.

Телеграм-канал «Ударные новости» опубликовал свой рейтинг, в который вошли также Джек Делла Маддалена (15-2, 5-0 в UFC), Иэн Гэрри (13-0, 6-0 в UFC), Ринат Фахретдинов (21-1, 3-0 в UFC), Майкл Моралес (15-0, 3-0 в UFC), Майк Мэллот (10-1, 3-0 в UFC), Габриэль Бонфим (15-0, 2-0 в UFC).

Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в сентябре-2023: Бои с экс-чемпионами UFC и Bellator, поединок сестренки Рахмонова за контракт с UFC

Легенда UFC отказался от боя с Рахмоновым

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