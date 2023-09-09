Багдат Жубаныш финишировал бразильца во втором раунде

Казахстанский боец смешанных единоборств Багдат Жубаныш провел поединок на турнире местного промоушна Alash Pride, нокаутировав в середине второго раунда бразильца Брено Петерсона.

В июне текущего года Жубаныш провел бой с другим популярным казахстанским файтером Казбеком Сагыном за титул промоушна Naiza в минимальной весовой категории. Победу решением судей одержал Сагын.

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