Багдат Жубаныш финишировал бразильца во втором раунде
Казахстанский боец смешанных единоборств Багдат Жубаныш провел поединок на турнире местного промоушна Alash Pride, нокаутировав в середине второго раунда бразильца Брено Петерсона.
В июне текущего года Жубаныш провел бой с другим популярным казахстанским файтером Казбеком Сагыном за титул промоушна Naiza в минимальной весовой категории. Победу решением судей одержал Сагын.
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