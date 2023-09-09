Рустем Кудайбергенов – чемпион Alash Pride в легком весе
Казахстанский боец Рустем Кудайбергенов провел титульный поединок в легкой весовой категории на турнире промоушна Alash Pride,
Кудайбергенов в середине второго раунда нокаутировал Низамуддина Рамазанова.
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