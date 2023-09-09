Болат Заманбеков вернулся досрочной победой

Казахстанский боец Болат Заманбеков спустя почти полтора года вернулся в октагон на турнире Alash Pride.

Его соперником стал узбек Камил Багданов, принявший вызов на коротком уведомлении.

Бой завершился во втором раунде, Болат задушил соперника.

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