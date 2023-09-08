Багдат Жубаныш: «Мой следующий соперник – бразилец Брено Петерсон»

Трехкратный чемпион мира по ММА среди любителей казахстанец Багдат Жубаныш рассказал о следующем сопернике.

«Да-да, мой бой в Alash Pride состоится. Соперником станет бразилец Брено Петерсон», — сообщил Жубаныш.

Бой Жубаныш — Петерсон пройдет 9 сентября.

В начале сентября узбекистанский боец Фируз Мансуров отказался от поединка с Жубанышем.

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