Багдат Жубаныш проведет бой с бразильцем
Представитель Узбекистана Феруз Мансурова снялся с бою против Багдата Жубаныша.
На коротком уведомлении спасать бой будет бразилец Брено Петерсон.
Жубаныш является единственным трехкратным чемпионом мира по ММА.
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