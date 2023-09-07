Багдат Жубаныш проведет бой с бразильцем

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Alash Pride Багдат Жубаныш Спорт Казахстана

Представитель Узбекистана Феруз Мансурова снялся с бою против Багдата Жубаныша.

На коротком уведомлении спасать бой будет бразилец Брено Петерсон.

Жубаныш является единственным трехкратным чемпионом мира по ММА.

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