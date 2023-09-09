В UFC показали видео поражения Жумагулова

Официальный аккаунт UFC показал бой казахстанского файтера Жалгаса Жумагулова.

Пресс-служба американской организации опубликовала видео поединка ангольско-португальского бойца Манеля Капе с Жумагуловым и оставила следующее описание: «Манель Капе ВСЕГДА ищет нокаут! Star Boy снова в игре в субботу в главном карде турнира UFC 293!»

Капе победил казахстанца техническим нокаутом на турнире UFC on ESPN в декабре 2021-го года.

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