В UFC показали видео поражения Жумагулова
Официальный аккаунт UFC показал бой казахстанского файтера Жалгаса Жумагулова.
Пресс-служба американской организации опубликовала видео поединка ангольско-португальского бойца Манеля Капе с Жумагуловым и оставила следующее описание: «Манель Капе ВСЕГДА ищет нокаут! Star Boy снова в игре в субботу в главном карде турнира UFC 293!»
Капе победил казахстанца техническим нокаутом на турнире UFC on ESPN в декабре 2021-го года.
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