Шавкат Рахмонов обратился к UFC: «Кто следующий?»
Шавкат Рахмонов в своем инстаграме выступил с обращением к UFC.
Боец опубликовал видео с последнего боя против Джеффа Нила и оставил комментарий: «Кто следующий?»
Напомним, ранее был отменен бой Рахмонова с Гастелумом из-за травмы американца.
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