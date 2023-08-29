Шавкат Рахмонов обратился к UFC: «Кто следующий?»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Шавкат Рахмонов в своем инстаграме выступил с обращением к UFC.

Боец опубликовал видео с последнего боя против Джеффа Нила и оставил комментарий: «Кто следующий?»

Напомним, ранее был отменен бой Рахмонова с Гастелумом из-за травмы американца.

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