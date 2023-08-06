Нурбек Карабала после дебюта Алмабаева: «Дана Уайт, запомни это имя»

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала в социальных сетях обратился к президенту UFC Дане Уайту после дебюта Асу Алмабаева:

«Дана Уайт, запомни это имя. Скоро чемпион NAIZA выиграет титул UFC».

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