Нурбек Карабала после дебюта Алмабаева: «Дана Уайт, запомни это имя»
Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала в социальных сетях обратился к президенту UFC Дане Уайту после дебюта Асу Алмабаева:
«Дана Уайт, запомни это имя. Скоро чемпион NAIZA выиграет титул UFC».
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