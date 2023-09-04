Нурсултан Касымханов выступит в польской лиге
Казахстанский боец, экс-файтер АСА Нурсултан Касымханов проведет следующий бой в польской лиге FEN.
Ему предстоит бой с поляком Каспером Формелой, который в своем последнем бою выиграл другого казахстанца Нуржана Акишева.
Бой пройдёт 14 октября в лёгком весе.
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