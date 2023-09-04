Нурсултан Касымханов выступит в польской лиге

Казахстанский боец, экс-файтер АСА Нурсултан Касымханов проведет следующий бой в польской лиге FEN.

Ему предстоит бой с поляком Каспером Формелой, который в своем последнем бою выиграл другого казахстанца Нуржана Акишева.

Бой пройдёт 14 октября в лёгком весе.

«Новый Забит» из Казахстана Магомед Кабардиев получил признание от Масвидаля и уверенно идет к UFC. На пути два чемпиона

Усик связан с Казахстаном: боксировал за Костанай, выигрывал Кубок Президента РК, а к боям готовился со спарринг-партнером из Тараза

Шавкат Рахмонов бросил вызов Майклу Пейджу