Нурсултан Касымханов выступит в польской лиге

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Казахстанский боец, экс-файтер АСА Нурсултан Касымханов проведет следующий бой в польской лиге FEN.

Ему предстоит бой с поляком Каспером Формелой, который в своем последнем бою выиграл другого казахстанца Нуржана Акишева.

Бой пройдёт 14 октября в лёгком весе.

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