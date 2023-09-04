Георгий Майсурадзе выступит на турнире в Астане
Казахстанский непобежденный боец Георий Майсурадзе проведет бой на турнире лиги Alash Pride в Астане.
Его соперником станет представитель Таджикистана Амриддин Хаджиев.
Бой пройдет 9 сентября.
Майсурадзе провел в профи 4 боя, в трех одержал досрочные победы, один был остановлен из-за запрещенного приема.
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