Касымжанов и Жасия выиграли свои бои на Alash Pride FC 88

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Alash Pride Спорт Казахстана

Казахстанский боец Ансар Касымжанов одержал победу на турнире Alash Pride FC 88.

Соперником казахстанца был Бобур Абдулазизов из Узбекистана. Касымжанов одержал досрочную победу во втором раунде.

В со-главном поединке вечера казахстанец Бекзат Жасия единогласным решением победил бразильца Эдуардо Кастро.

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