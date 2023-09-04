Alash Pride анонсировали октябрьский турнир с боем Руслана Сариева
Казахстанская лига Alash Pride FC анонсировала турнир в Усть-Каменогорске, который состоится 12 октября.
Судя по афиши турнира в главном бою выступит экс-боец Eagle FC казахстанец Руслан Сариев.
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