Alash Pride анонсировали октябрьский турнир с боем Руслана Сариева

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Alash Pride Спорт Казахстана

Казахстанская лига Alash Pride FC анонсировала турнир в Усть-Каменогорске, который состоится 12 октября.

Судя по афиши турнира в главном бою выступит экс-боец Eagle FC казахстанец Руслан Сариев.

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