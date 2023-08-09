Жубаныш о следующем бое: «9 сентября в Alash Pride»

Единственный трёхкратный чемпион мира по ММА среди любителей Багдат Жубаныш отказал ONE FC и готовится к поединку в другом промоушне:

«Я отказал ONE FC. 9 сентября у меня намечен бой в Alash Pride, готовлюсь. С кем должен встретиться? Пока неизвестно. Все отказываются. Нет ли проблем из-за этого с Naiza FC, с которой у меня действующий контракт? Проблем нет. С Нурбеком-агаем поговорили — он дал добро»

«Пришел, увидел, задушил». Алмабаев ярко дебютировал в UFC, заслужив сравнение с Хабибом

Усман о бое против Рахмонова: «Я не хочу ставить Генри Хоофта в неловкое положение»

Осборн о поражении от Алмабаева: «Асу сегодня был лучше»