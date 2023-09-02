Лиам Смит о бое с Головкиным: «Было бы невероятно вписать в свой послужной список»

Британский боксер Лиам Смит (33-3-1, 20 КО) нацелился на поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО):

— Возможно, у Головкина остался последний бой. Это было бы нечто особенное. Было бы невероятно вписать в свой послужной список имена двух великих боксеров моей эпохи — тем более «Канело» и Головкина. Но пока мне нужно сосредоточиться на бое с Юбэнком. Если я снова побью его, то окажусь в хорошем положении».

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