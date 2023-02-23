Чемпион мира по версии WBO Жанибек Алимханулы: «Я устал от отказов оппонентов»

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) высказался о планах в карьере.

«Честно говоря, я устал от отказов оппонентов! Я надеюсь, что мой следующий соперник будет драться со мной. Но я обещаю вам, что буду одним из самых популярных боксеров в мире, Иншаллах. Всем известно, что если у тебя есть цель и ты в нее веришь, то ты ее достигнешь», – сказал Алимханулы.

Напомним, Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Алимханулы провести защиту титула в бою против англичанина Лиама Смита.

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