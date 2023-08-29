Бадди Макгирт: «Я не принял предложение Алимханулы по поводу моего гонорара на следующий бой»

Американский тренер Бадди Макгирт прокомментировал прекращение сотрудничества с казахстанцем Жанибеком Алимханулы.

- Бадди, почему решили прекратить сотрудничество с Жанибеком Алимханулы?

– Хочу сразу заявить, что меня никто не увольнял. Просто я не принял их предложение по поводу моего гонорара на следующий бой.

- То есть, команда Жанибека предложила новый контракт или вы не согласились на старые условия?

– Нет, просто они пришли с новым предложением, чего раньше с ними не случалось. Мне это не понравилось, и поэтому я не полетел с ними в Калифорнию, – сказал Макгирт.

Напомним, чемпион WBO из Казахстана Жанибек Алимханулы сменил тренера: готовить боксера будет американский специалист Брайан Вилория.

Следующий бой Алимханулы должен провести против чемпиона IBF Винченцо Гуальтьери (21-0-1, 7 КО) из Германии.

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