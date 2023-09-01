Президент Казахстана прекратил полномочия министра, предлагавшего отменить трансляцию MMA в стране

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности министра информации и общественного развития страны Дархана Кыдырали.

Кыдырали запомнился тем, что заявил о введении ограничений на трансляции турниров поп-ММА и кулачных боев на территории Казахстана для снижения уровня насилия среди молодежи.

Напомним, казахстанский боец UFC полусредней весовой категории Шавкат Рахмонов попросил президента Касым-Жомарта Токаева обеспечить трансляцию UFC на государственных каналах страны.

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