Президент Казахстана прекратил полномочия министра, предлагавшего отменить трансляцию MMA в стране

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности министра информации и общественного развития страны Дархана Кыдырали.

Кыдырали запомнился тем, что заявил о введении ограничений на трансляции турниров поп-ММА и кулачных боев на территории Казахстана для снижения уровня насилия среди молодежи.

Напомним, казахстанский боец UFC полусредней весовой категории Шавкат Рахмонов попросил президента Касым-Жомарта Токаева обеспечить трансляцию UFC на государственных каналах страны.

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