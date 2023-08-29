Хамитов о запрете в Казахстане трансляций боев: «Я просто не верю, что министр мог сказать такое»

Боец MMA Куат Хамитов прокомментировал ограничение телетрансляций ММА в Казахстане, о котором ранее сообщил министр информации и общественного развития Республики Казахстан Дархан Кадырали.

– Я просто не верю, что министр мог сказать такое, там сидят сотни людей, целая контора, которые занимаются именно этими вопросами! Неужели ни у одного из них не хватило ума изучить этот вопрос. Бокс и ММА существует еще с 19 века. На западе с появлением этих видов спорта не было ни одного факта повышения уровня насилия среди подрастающего поколения! Наоборот, с появлением этих видов спорта и фильмов на эти темы, все дети начали ходить в залы, все хотели быть как Ван дам, Али и Тайсон! Люди хотели трудиться, быть чемпионами и героями.

А как раз таки уровень насилие начинает расти, когда эти министерства начинают пропаганду бандитизма, ОПГ и преступлений через СМИ, рекламируя подозрительных личностей. Может им стоит придумать целый план и хорошо поработать над этим вопросом, а не запрещать все подряд!» – сказал Хамитов.

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