Хамитов о запрете в Казахстане трансляций боев: «Я просто не верю, что министр мог сказать такое»

Теги MMA Куат Хамитов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Боец MMA Куат Хамитов прокомментировал ограничение телетрансляций ММА в Казахстане, о котором ранее сообщил министр информации и общественного развития Республики Казахстан Дархан Кадырали.

– Я просто не верю, что министр мог сказать такое, там сидят сотни людей, целая контора, которые занимаются именно этими вопросами! Неужели ни у одного из них не хватило ума изучить этот вопрос. Бокс и ММА существует еще с 19 века. На западе с появлением этих видов спорта не было ни одного факта повышения уровня насилия среди подрастающего поколения! Наоборот, с появлением этих видов спорта и фильмов на эти темы, все дети начали ходить в залы, все хотели быть как Ван дам, Али и Тайсон! Люди хотели трудиться, быть чемпионами и героями.

А как раз таки уровень насилие начинает расти, когда эти министерства начинают пропаганду бандитизма, ОПГ и преступлений через СМИ, рекламируя подозрительных личностей. Может им стоит придумать целый план и хорошо поработать над этим вопросом, а не запрещать все подряд!» – сказал Хамитов.

«Новый Забит» из Казахстана Магомед Кабардиев получил признание от Масвидаля и уверенно идет к UFC. На пути два чемпиона

Усик связан с Казахстаном: боксировал за Костанай, выигрывал Кубок Президента РК, а к боям готовился со спарринг-партнером из Тараза

Шавкат Рахмонов бросил вызов Майклу Пейджу

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий