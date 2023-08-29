Президент NAIZA о запрете трансляций ММА в Казахстане: «Через спортсменов мы обращаемся к молодежи, говорим о важности развития»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Глава казахстанской лиги Naiza Нурбек Карабала прокомментировал заявление министра информации и общественного развития Казахстана о том, что в стране будет введено ограничение на трансляции ММА.

«Видел информацию о том, что в Казахстане хотят ограничить показ трансляций боев без правил. Такой вид спорта, как «бои без правил» в Казахстане не зарегистрирован. У нас есть ММА, панкратион. Не знаю, что даст запрет трансляций смешанных единоборств. Западные фильмы, боевики оказывают большее воздействие на людей. Турниры, например, нашей лиги заставляют парней с улицы идти в спортзалы, чтобы стать такими, как Шавкат Рахмонов, Асу Аламбаев, Азат Максум, Сергей Морозов. Ребята хотят быть похожими на спортсменов. Сегодня ММА находится на высоком уровне в медиапространстве, что придает бойцам популярность. Через спортсменов мы обращаемся к молодежи, говорим о важности развития не только в сфере спорта, но и в сферах образования и культуры. Самые первые турниры Naiza начались с социального проекта «Хочешь драться? Дерись в ринге». На протяжении более чем 50 турниров мы обращаемся к молодежи и призываем ребят приходить в зал, драться на профессиональных аренах, защищая флаг нашей страны.

Запрет трансляций ММА в Казахстане никак не снизит уровень насилия среди подрастающего поколения. В любом случае, турниры будут смотреть в социальных сетях и YouTube. Naiza имеет очень большую аудиторию, в лиге выступают спортсмены из 25 стран мира. Над организацией каждого турнира работают около 200 человек. Это определенная экономика. Мы должны стремиться к тому, чтобы монетизировать спорт. У ММА есть огромный потенциал, чтобы приносить прибыль экономике. Нужно поддерживать и распространять наш вид спорта», – сказал Карабала.

«Новый Забит» из Казахстана Магомед Кабардиев получил признание от Масвидаля и уверенно идет к UFC. На пути два чемпиона

Усик связан с Казахстаном: боксировал за Костанай, выигрывал Кубок Президента РК, а к боям готовился со спарринг-партнером из Тараза

Шавкат Рахмонов бросил вызов Майклу Пейджу

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий