Президент NAIZA о запрете трансляций ММА в Казахстане: «Через спортсменов мы обращаемся к молодежи, говорим о важности развития»

Глава казахстанской лиги Naiza Нурбек Карабала прокомментировал заявление министра информации и общественного развития Казахстана о том, что в стране будет введено ограничение на трансляции ММА.

«Видел информацию о том, что в Казахстане хотят ограничить показ трансляций боев без правил. Такой вид спорта, как «бои без правил» в Казахстане не зарегистрирован. У нас есть ММА, панкратион. Не знаю, что даст запрет трансляций смешанных единоборств. Западные фильмы, боевики оказывают большее воздействие на людей. Турниры, например, нашей лиги заставляют парней с улицы идти в спортзалы, чтобы стать такими, как Шавкат Рахмонов, Асу Аламбаев, Азат Максум, Сергей Морозов. Ребята хотят быть похожими на спортсменов. Сегодня ММА находится на высоком уровне в медиапространстве, что придает бойцам популярность. Через спортсменов мы обращаемся к молодежи, говорим о важности развития не только в сфере спорта, но и в сферах образования и культуры. Самые первые турниры Naiza начались с социального проекта «Хочешь драться? Дерись в ринге». На протяжении более чем 50 турниров мы обращаемся к молодежи и призываем ребят приходить в зал, драться на профессиональных аренах, защищая флаг нашей страны.

Запрет трансляций ММА в Казахстане никак не снизит уровень насилия среди подрастающего поколения. В любом случае, турниры будут смотреть в социальных сетях и YouTube. Naiza имеет очень большую аудиторию, в лиге выступают спортсмены из 25 стран мира. Над организацией каждого турнира работают около 200 человек. Это определенная экономика. Мы должны стремиться к тому, чтобы монетизировать спорт. У ММА есть огромный потенциал, чтобы приносить прибыль экономике. Нужно поддерживать и распространять наш вид спорта», – сказал Карабала.

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