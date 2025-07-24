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В Olimpbet дали аналитику на матчи «Актобе» – «Спарта» и «Астана» – «Зимбру»

Как казахстанские клубы начнут второй отборочный этап Лиги конференции?

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. Первые матчи.

«Актобе» (Казахстан) – «Спарта» (Чехия). 24 июля, 21:00 (время Астаны).

Обладателю Кубка Казахстана в соперники по второму раунду квалификации Лиги конференций достался один из наиболее серьезных соперников, который только мог попасться, – пражская «Спарта».

И нет ничего удивительного в том, что эксперты Olimpbet видят в чешской команде однозначного фаворита как по сумме двух встреч, так первого матча, который пройдет на поле «Актобе».

«Спарта» – самый титулованный клуб своей страны, постоянный участник еврокубков, нередко выходивший в плей-офф различных турниров, в том числе – Лиги чемпионов УЕФА.

В отличие от актюбинцев, пражане только сейчас начинают свой международный сезон. Внутренние соревнования в Чехии тоже пока не стартовали. И это в какой-то степени можно считать преимуществом для казахстанцев.

«Актобе» же, напомним, в Лигу конференций попал из Лиги Европы, где на первой отборочной стадии сражался с польской «Легией». «Красно-белые» оказали серьезное сопротивление варшавянам, но все равно уступили им в обоих матчах с одинаковым счетом 0:1.

Между собой эти клубы прежде никогда не встречались, их история взаимоотношений начнется только с матча на стадионе имени Кобланды Батыра.

И он, по мнению аналитиков Olimpbet, с большой степенью вероятности будет «низовым». При этом они сходятся во мнении, что футболисты «Спарты» забьют не менее двух мячей.

«Астана» (Казахстан) – «Зимбру» (Молдова). 24 июля, 19:00

«Астана» последним из казахстанских представителей в еврокубках начинает свой международный сезон. Благодаря достаточно высокому рейтингу команда Григория Бабаяна миновала первый квалификационный этап Лиги конференций и стартует сразу со второго.

Эксперты Olimpbet считают клуб из столицы РК явным фаворитом в сражении с кишиневским «Зимбру», причем не только в домашнем матче, но и по итогам двухраундового противостояния.

Кишиневцы, впрочем, тоже еще не играли в новом сезоне на международной арене. Да и на внутренней тоже – ни чемпионат Молдовы, ни розыгрыш Кубка страны еще не стартовали. Так что у астанчан будет серьезное преимущество в соревновательной практике.

К тому же «Астана», наконец, стала помногу забивать. В минувшем туре казахстанской Премьер-лиги столичная команда отправила семь безответных мячей в ворота «Турана».

Поэтому, в общем-то, вполне логично, что аналитики Olimpbet ожидают «верховой» характер матча на «Астана Арене». При этом хозяева, по их мнению, смогут отличиться не менее двух раз.

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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