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Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы BETCITY назвали фаворита главного боя UFC 318

В ночь на 20 июля в Новом Орлеане состоится турнир UFC 318, в главном поединке которого за титул BMFподерутся Макс Холлоуэй и Дастин Порье. Начало боя запланировано на 08:30 по времени Астаны.

Холлоуэй и Порье встретятся в третий раз. Первые два поединка завершились победами Дастина – сабмишном в 2012 году и единогласным судейским решением в 2019-м.

В последний раз Холлоуэй поднимался в октагон в октябре 2024 года на турнире UFC 308. В бою за титул в полулегком весе он проиграл нокаутом Илии Топурии, после чего принял решение перейти в дивизион легковесов.

Макс – обладатель пояса BMF, который он завоевал, нокаутировав Джастина Гэджи в апреле 2024-го. На счету 33-летнего Холлоуэя 26 побед и 8 поражений за карьеру в ММА.

Порье провел последний поединок в июне 2024 года. В бою за титул в легком весе он проиграл приемом Исламу Махачеву.

Предстоящий поединок станет последним в карьере 36-летнего Дастина. Его рекорд в ММА – 30 побед и 9 поражений.

Аналитики BETCITY не выделяют явного фаворита главного события UFC 318. На победу каждого из соперников предлагают кэф 1.93. Вероятность ничейного результата оценивается в 65.0.

На то, что бой завершится досрочно, дают 1.92. На то, что встреча дойдет до решения, предлагают 1.82. Победа Холлоуэя нокаутом или сабмишном идет за 3.70, на финиш в исполнении Порье предлагают 3.45.

Игроки BETCITY считают, что Дастин завершит карьеру победой. На его триуиф в заключительной части трилогии с Холлоуэем отдан 61% от всех ставок на исход. В Макса верят 37% бетторов, 2% ушло на ничью.

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Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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