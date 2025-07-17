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Помогут ли родные стены «Актобе» и «Орде» в квалификации еврокубков? Рассуждает Olimpbet

В четверг в одно и то же время пройдут ответные матчи казахстанских команд в квалификации еврокубков. «Актобе» сразится с «Легией» в Лиге Европы, а «Ордабасы» с кутаисским «Торпедо» – в Лиге конференций.

Лига Европы. «Актобе» (Казахстан) – «Легия» (Польша). 17 июля, 21:00 (время Астаны)

В Варшаве обладатель Кубка Казахстана проиграл 0:1. И хотя дефицит в один мяч не выглядит критическим, эксперты Olimpbet считают «Легию» безоговорочным фаворитом в этой паре. Причем не только по сумме двухраундового противостояния, но и на поле «Актобе».

Такие расклады не должны удивлять. Несмотря на домашнюю победу с минимальным счетом, «армейцы» имели подавляющий перевес над «красно-белыми» по всем игровым компонентам. Польская команда в четыре раза чаще била в створ ворот (8-2), подала больше угловых (8-5), имела заметное преимущество по владению мячом (58 % – 42 %).

К тому же статистика личных встреч явно в пользу «Легии», которая выиграла у «Актобе» все три дуэли в истории их взаимоотношений, при этом еще ни разу не пропустив.

В чем же шанс казахстанского клуба? Прежде всего – в горячей поддержке родных трибун. Кроме того, не стоит забывать, что в КПЛ сейчас разгар сезона, тогда как польская Экстракласса пока даже не стартовала.

Да и актюбинские новички с каждым днем должны приносить все больше пользы своему новому клубу. К примеру, в ответной встрече, в отличие от первого матча, должен сыграть форвард сборной Казахстана Артур Шушеначев.

Тем не менее аналитики Olimpbet считают, что у «Легии» шансы на выход в следующий этап квалификации примерно в семь раз выше, чем у «Актобе». Правда, на этот раз они вполне допускают, что «красно-белые» наконец смогут забить гол в ворота варшавян.

Добавим, что для проигравшего в этой паре международный сезон не закончится – он отправится во 2-й отборочный раунд Лиги конференций.

Лига конференций. «Ордабасы» (Казахстан) – «Торпедо» (Грузия). 17 июля, 21:00

Битва в Кутаиси вышла на славу. Команды порадовали зрителей семью голами – 4:3. Последний мяч был забит хозяевами на четвертой компенсированной минуте и принес волевую победу «Торпедо».

Явным фаворитом ответной встречи эксперты Olimpbet считают уже «Ордабасы». При этом оставляют грузинской команде больше шансов на выход во второй отборочный раунд Лиги конференций.

Шымкентские футболисты, конечно, не могут быть довольны результатом первого матча – они ведь проиграли, хотя дважды вели в счете по ходу кутаисской встречи. К тому же, в отличие от «Актобе», у «Ордабасы» не будет «запасного аэродрома» – проигравший в квалификации Лиги конференций остается ни с чем.

Однако в минувшее воскресенье команда Андрея Мартина получила огромный заряд позитивной энергии – в рамках чемпионата Казахстана она обыграла на своем поле лидера Премьер-лиги «Астану». Так почему бы не продлить радость болельщикам победой над «Торпедо»?

Аналитики Olimpbet практически не сомневаются в том, что «Ордабасы» снова забьет. А общими усилиями соперники сделают матч в Шымкенте «верховым». Правда, они не верят в повторение сверхголевой результативности недельной давности.

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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